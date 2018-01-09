Минздрав Коми объяснил, куда ехала "скорая" без колеса

В Удорском районе Республики Коми очевидцы заметили машину скорой помощи, ехавшую по дороге на трех колесах - левое заднее отсутствовало. Видео удивительного УАЗа разместили в группе в соцсети "ВКонтакте".

Пользователи интернета предположили, что "скорая" спешила на вызов. Однако в пресс-службе республиканского министерства здравоохранения вскоре объяснили, как было дело.

Неприятность случилась с машиной Удорской центральной районной больницы, сообщает РИА Новости. Изначально врачи действительно ехали на вызов, но когда в дороге у микроавтобуса отвалилось колесо, пришлось остановиться. На вызов отправили другой автомобиль, а поврежденный УАЗ тихим ходом поехал ремонтироваться - именно в этот момент он и попал в объектив.

К тому моменту в машине не было никого, кроме водителя. Ни починить машину на месте, ни оставить ее он не мог: "скорая" мешала движению, а эвакуаторов в районе нет. В минздраве добавили, что заснятый УАЗ был выпущен в 2015 году и в 2017-м прошел техосмотр.