На Урале завели дело после гибели ребенка на ледяной горке

В городе Сатке Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка, упавшего с недостроенной ледяной горки. Следствие устанавливает должностных лиц, ответственных за допуск людей на недостроенный объект, сообщили во вторник в следственном управлении СК региона.

- Инцидент произошел еще 21 декабря, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, ребенок упал с недостроенной ледяной горки, после чего на него сверху упал кусок льда. С тяжелыми травмами мальчика доставили в лечебное учреждение, где он впоследствии скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности.

В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за строительство объекта и обеспечение режима безопасности на площадке строительства объекта, отметили в СК.

Добавим, что виновным грозит наказание на срок до двух лет лишения свободы.