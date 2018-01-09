В Екатеринбурге потушили пожар на складе пластика

Три с половиной часа потребовалось екатеринбургским пожарным, чтобы полностью потушить крупный пожар на окраине города.

"Сообщение о возгорании на складе с сырьем для производства пластиковой тары поступило 8 января в 21.37 по местному времени. Огонь в 01.30 удалось ликвидировать, ведутся работы по проливке и разбору сгоревших конструкций", - рапортует пресс-служба МЧС Свердловской области.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров, повреждены материалы на открытой площадке и в помещении цеха.

"Высокая температура и сильное задымление осложняли работу пожарных. Воду для тушения подвозили от гидрантов, расположенных на расстоянии 2 и 2,5 километра от места пожара", - рассказали спасатели.

В результате происшествия никто не пострадал. Причина случившегося устанавливается.

Эксперты передвижной инженерно-химической лаборатории провели замеры воздуха в районе возгорания - превышения концентрации вредных веществ не зафиксировано.