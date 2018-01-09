На Урале трое детей попали в больницу из-за гирлянды

В городе Ревда трое ребятишек в возрасте от года до шести лет попали в больницу с отравлением угарным газом из-за пожара. Предварительной причиной возгорания, передает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области, стала неисправная елочная гирлянда дома.

"Девятого января около десяти утра на пульт оперативной службы поступило сообщение о пожаре в доме на улице Максима Горького. "Скорая" доставила в городскую больницу троих детей - на момент пожара они были дома одни", - рассказала официальный представитель областной прокуратуры Марина Канатова.

Состояние старших мальчиков медики оценивают как стабильное, младшей девочки - как тяжелое.

По одной из версий, пожар начался из-за неисправности электрической гирлянды на новогодней елке, стоявшей в квартире. Как добавляют в прокуратуре, причиной мог стать и какой-то другой электроприбор или неосторожное обращение с огнем.

Правоохранительные органы выясняют, почему дома во время происшествия не было взрослых, уточняют условия, в которых воспитываются дети. Также Следственный комитет проверит, нет ли в данном инциденте признаков преступления: сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).