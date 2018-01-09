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09.01.2018, 18:02
Текст: Светлана Цыганкова

Российская армия получит вертолеты с новыми двигателями

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в состав Ростеха, намерена приступить к выпуску нового двигателя для вертолетов - ВК-2500М. Как сообщает РИА Новости, для этого в корпорации начали создавать все необходимые научно-техническое условия.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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По информации ОДК, уже начата работа над перспективным вертолетным двигателем ВК-2500М. Новый двигатель - это дальнейшее развитие двигателя ТВ3-117. Его отличительными характеристиками станут повышенная мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию, современные системы автоматического управления. Кроме того, формируется основа еще для одной новой модели - перспективного вертолетного двигателя (ПДВ). Он будет заделом вертолетной техники будущего.

Для производства ВК-2500М в Объединенной двигателестроительной корпорации создана кооперация из нескольких российских предприятий.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

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