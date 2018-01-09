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09.01.2018 19:52
Рубрика: Происшествия

Суд отпустил под домашний арест гендиректора СУ-155

Генеральный директор крупнейшей в РФ строительной компании СУ-155 Александр Мещеряков, обвиняемый в мошенничестве, отпущен под домашний арест.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мещерякова изменена на меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 марта 2018 года", - цитирует ТАСС представителя учреждения.

Фото: depositphotos.com
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Аналогичным образом суд поступил в отношении другого фигуранта дела - бывшего финансового директора СУ-155 Сергея Мурашко. Пока под стражей остается председатель ряда дочерних ЖСК Наталья Хмельницкая.

Агентство напоминает, что все трое фигурантов свою вину не признают. Кроме того, сам Мещеряков заявил, что не возглавляет строительную компанию уже более полутора лет. Однако следствие считает его причастным к хищению средств граждан, которые заключили договора о долевом строительстве в двух жилищных комплексах. СУ-155, приступив к их возведению, не оформило нужные документы, в том числе разрешение на само строительство.

Ранее "РГ" писала, что Мещерякову также предъявляли обвинение в неуплате налогов на доходы физических лиц с работников предприятия за 2012-2013 годы в бюджет, а также в невыплате зарплаты сотрудникам.

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