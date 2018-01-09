Каникулы с пользой провели более 40 учителей русского языка и литературы из Душанбе. В Русском центре Таджикского национального университета (ТГУ) со 2 января проходят курсы повышения квалификации. Русисты слушают лекции, а также участвуют в практических занятиях, где знакомятся с последними модными методиками преподавания специально для таджикской школы.

Профилирующая кафедра ТГУ предложила педагогам и менее стандартное обучение в виде мастер-классов и тренингов на тему "Обучение русскому языку с использованием мультимедийных средств: интернет-ресурсы в преподавании русского языка как неродного". Такие курсы рассчитаны на то, чтобы сделать преподавание русского более современным, технологичным и интерактивным.

Как сообщает сайт "Русского мира", слушатели уже успешно справились с самостоятельной работой, представив оригинальные разработки уроков по русскому языку и литературе и внеклассную работу по развитию речи на русском языке. А по завершении курсов учителя получат сертификаты и доступ к актуальному списку методической литературы.