В ходе медосмотра Трамп избежит встречи с психиатром

Новости

В Минфине предложили новый способ стимулирования чиновников 07:52
Южнокорейские военные спасли в море рыбака из КНДР 07:45
Жители Москвы и Подмосковья почувствовали запаха сероводорода 07:25
Регионам увеличат ответственность за использование полученных дотаций 07:10
Ракета Falcon 9 не смогла вывести на орбиту секретный спутник США 07:08
В Пусане потушили пожар на российском танкере 06:54
В Екатеринбурге потушили пожар на складе пластика 06:50
На Камчатку циклон принесет сильный снег и ветер 06:37
Регионам компенсируют траты на повышение зарплат бюджетников 06:23
В Таиланде управлявший мотоциклом россиянин убил двух человек 06:19
Жертвами циклона "Ава" на Мадагаскаре стали 29 человек 06:12
В Кузбассе в ДТП с грузовиком погибли пять человек 06:02
Пушков прокомментировал отказ Эр-Рияда от поддержки сирийских боевиков 05:51
В Приамурье раскрыли двойное убийство 05:50
Япония потребовала предотвратить инциденты с вертолетами США 05:29
На Хабаровский край обрушится снежный циклон 05:28
Госдеп США побоялся возвращать своих дипломатов на Кубу 05:09
СМИ: Опра Уинфри не намерена баллотироваться в президенты США 05:09
Кит спас биолога от нападения акулы в Тихом океане 04:58
Новым лидером британских консерваторов стал Брэндон Льюис 04:43
Пушков заявил о снижении влияния США в Азии 04:40
Стартовали переговоры между Северной и Южной Кореями 04:31
На Командорах произошло землетрясение 04:27
СМИ: Митт Ромни перенес операцию из-за рака 04:22
Снежный циклон нарушил автобусное сообщение на юге Сахалина 04:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Как изменяются правила прохождения диспансеризации в 2018 году
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Гидрометцентр сообщил о похолодании в Москве и по всей России
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
Алексей Чеснаков - о первой неделе года с точки зрения избирательной кампании
09.01.2018 04:02
Рубрика: В мире

В ходе медосмотра Трамп избежит встречи с психиатром

В ходе ежегодного медосмотра президента США не будет осматривать психиатр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Белого дома.

Трамп назвал своего бывшего советника сумасшедшим

Данная новость огорчит политических противников Дональда Трампа, которые неоднократно заявляли, что глава государства психически нестабилен, а значит должен покинуть свой важный пост.

Враги американского лидера регулярно цитируют мнение психиатров, хотя существующие правила запрещают специалистам выносить профессиональное суждение об общественных деятелях, если эти специалисты не осматривали данного человека лично.

В ответ на обвинения в неуравновешенности Трамп заявил, что он, напротив, является "очень стабильным гением".

Главное сегодня

В Совфеде назвали прибытие эсминца США в Одессу раздражающим фактором
Пушков заявил о снижении влияния США в Азии
Британский фрегат задействован в сопровождении российских кораблей
Радикалы разблокировали вход в Киево-Печерскую лавру
Юристы подготовят встречу Трампа со спецпрокурором США по РФ