В ходе медосмотра Трамп избежит встречи с психиатром

В ходе ежегодного медосмотра президента США не будет осматривать психиатр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы Белого дома.

Данная новость огорчит политических противников Дональда Трампа, которые неоднократно заявляли, что глава государства психически нестабилен, а значит должен покинуть свой важный пост.

Враги американского лидера регулярно цитируют мнение психиатров, хотя существующие правила запрещают специалистам выносить профессиональное суждение об общественных деятелях, если эти специалисты не осматривали данного человека лично.

В ответ на обвинения в неуравновешенности Трамп заявил, что он, напротив, является "очень стабильным гением".