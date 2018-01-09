В Израиле нашли доисторическую стоянку людей с кремниевым оружием

В центре Израиля обнаружена одна из древнейших стоянок человека прямоходящего (Homo erectus). По данным ТАСС, она относится к периоду раннего палеолита, ее возраст - около 500 тысяч лет. Примечательно, что здесь сохранилось огромное количество артефактов, в том числе кремниевых орудий, по которым ученые смогут точно воссоздать быт людей тех времен.

Раскопки ведутся в поселке Джальджулия, примерно в 15 километрах к северо-востоку от Тель-Авива. Как сообщили руководители археологических изысканий, представитель управления древностей Мааян Шемер и глава кафедры археологии Университета Тель-Авива Ран Баркаи, на месте обнаружено большое количество орудий и инструментов. Уже сейчас ясно, что они помогут получить более детальное представление о жизни первобытных людей.

Территория древнего "поселения" - около гектара. Полмиллиона лет назад здесь протекал ручей, так что люди возвращались сюда за питьевой водой регулярно. Одна из "популяций", очевидно, останавливалась регулярно и на более долгое время. Хороший климат и источник воды давали людям пищу, а залежи кремния обеспечивали сырье для изготовления инструментов.

- Ручные рубила, найденные в относительно больших количествах, - очень впечатляющие инструменты, по форме напоминающие каплю, - говорят изравильские ученые. - Для их производства требовались тщательная упорная работа и глубокое знание используемого сырья, они были сделаны из различных типов кремния. Судя по всему, некоторые из предметов были сделаны мастерами, а другие - менее квалифицированными подмастерьями.

В научной среде до сих пор нет единого мнения, какие функции были у тех или иных инструментов. Некоторые считают, что они использовались только для разделки туш, другие же видят в них еще и оружие для охоты, а также инструменты для обработки овощей и фруктов.

- Мы наблюдаем большое технологическое разнообразие. Без сомнений, дальнейшие исследования позволят нам пролить свет на образ жизни и поведение древних людей, живших в этой местности в доисторический период, - говорит Мааян Шемер. По ее словам, в Израиле есть еще две известные стоянки примерно того же периода, на которых также ведутся научные изыскания.