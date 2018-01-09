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Рубрика: В мире

В Пусане потушили пожар на российском танкере

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Вчера утром в порту Пусан на российском нефтеналивном судне вспыхнул пожар, но огонь в итоге удалось потушить.

Фото: Олег Кирьянов/ РГ
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Как сообщили в Службе береговой охраны Республики Корея (СБО РК) по Пусану, инцидент произошел в 3 часа 41 минуту утра в бухте Намве Пусана на российском нефтеналивном судне, чье имя озвучено для СМИ лишь по первой букве - S. Известно, что водоизмещение судна составляет 27 526 тонн, а экипаж состоит из пяти человек.

Согласно данным СБО РК, пожар начался в кормовой части судна, где складировался мусор. О возгорании сообщил капитан, попросив власти оказать помощь в тушении огня. Через 25 минут после сообщения к месту пожара подошли корабли СБО и пожарные суда. Находившиеся поблизости девять судов были отведены на безопасное расстояние. В итоге через полтора часа пожар удалось потушить, жертв среди людей нет.

В настоящий момент представители властей Южной Кореи ведут расследование причин инцидента.

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