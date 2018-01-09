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09.01.2018, 17:24
Текст: Николай Грищенко

В США высоко оценили надежность советских и российских пистолетов

Известный американский военный эксперт Кайл Мизоками высоко оценил разработанные в Советском Союзе пистолеты ТТ и ПМ, а также одобрительно отозвался о российском ПЯ - пистолете Ярыгина. Прежде всего - безотказность и надежность спусковых механизмов, которые позволяют стрелкам вести огонь в любых условиях.

"Внешне "Тульский Токарев" был утилитарным и непривлекательным - другими словами, очень вписываясь в советскую военную эстетику. Как и большинство советского оружия он был предельно прост в использовании и надежен, хотя из-за отсутствия предохранителя требовалось внимательно следить, дабы не допустить случайного выстрела", - цитирует портал We Arethe Mighty военного эксперта.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Отметим, что разработанный в 1933 году пистолет ТТ во время испытаний на полигоне показал великолепную убойную силу (скорость пули - 455 метров в секунду), высокую дальность стрельбы (расстояние полета пули - 1650 метров) и неплохую кучность. Оружие не дало ни одного сбоя либо осечки при быстрой стрельбе после погружения в воду и песок. До 1952 года только в СССР было выпущено около двух миллионов пистолетов ТТ. Кроме того, это оружие также выпускалось в Венгрии, Китае, Ираке, Югославии, Египте, Вьетнаме и Румынии.

Автоматический пистолет Макарова понравился американскому эксперту простотой, что обеспечило его массовый выпуск во многих странах мира. ПМ был построен на схеме, которая использовалась также и в немецком Walther PP. Пистолет получил открытый курок, что позволяло снимать ПМ с предохранителя и открывать огонь, задействовав лишь одну руку. Другим преимуществом пистолета был его малый вес - ПМ был легче пистолета ТТ на 130 граммов. 

В середине 1990-х годов на смену пистолету Макарова пришел новый пистолет Ярыгина, который был принят на вооружение в качестве штатного оружия силовых структур под аббревиатурой "Грач", но также выпускаются модели "Викинг". Пистолет представляет собой смесь старых и новых конструкций, но ему, по мнению аналитика, не хватает креплений для лазера и фонаря.

"В России пистолеты просты в обслуживании, прочны и надежны. Возможно они не такие эстетические и удобные, как современные американские пистолеты, но при их изготовлении упор сделан на функциональность. Это означает, что они хорошо покажут себя в экстремальных условиях и на войне", - делает вывод автор статьи.

Фото: Jonathanmallardderivative/wikimedia.org
Фото: Jonathanmallardderivative/wikimedia.org

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