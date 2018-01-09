Захарова обвинила Латвию в глумлении над итогами Второй мировой войны

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение Москвы в связи с принятием Латвией закона "О статусе участника Второй мировой войны". Дипломат уверена, что это будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.

Отвечая на просьбу СМИ прокомментировать подписание президентом Латвии Раймондсом Вейонисом 4 января соответствующего закона, она отметила, что "планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен". "Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции", - указала дипломат.

Захарова считает очевидным, что "этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни".

"Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений", - подчеркнула официальный представитель, добавив, что в Москве призывают международные профильные структуры, такие как ООН, ОБСЕ и СЕ, "дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку".