Apple защитит детей от интернет-зависимости

10.01.2018, 13:23 Текст: Анна Баранова

Apple анонсировала новые функции, которые помогут родителям контролировать iPhone детей. Об этом пишет ресурс The Verge.

Яблочная компания задумалась над созданием функции  родительского контроля после того, как инвесторы обозначили, что их беспокоит проблема зависимости детей от смартфонов.

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"Мы создали функции и улучшения, которые будут реализованы в будущем. Они станут еще более функциональными и надежными", - заявили в Apple.

Новая функция iOS позволит контролировать время, которое ребенок проводит перед экраном. В случае, если дети будут пользоваться смартфоном дольше, чем позволяют родители, смартфон ограничит доступ. В компании не уточнили, когда именно новая возможность станет доступна для пользователей.

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