Госдеп объяснил приезд в Вашингтон посла США в РФ

Посол США в РФ Джон Хантсман проводит плановые консультации в Вашингтоне. Об этом ТАСС сообщил заместитель госсекретаря Стивен Голдстин.

"Хантсман на текущей неделе находится в Вашингтоне для проведения консультаций. Сегодня (девятого января) он был на (Капитолийском) холме, а вчера (восьмого января) находился в (государственном) департаменте", - цитирует агентство комментарий представителя американского внешнеполитического ведомства.

По словам Голдстина, ни о каком экстренном вызове Хантсмана в Вашингтон речи не идет. "Это регулярные консультации", - пояснил он.