Япония закупит у США противоракеты более чем на 133 миллиона долларов

Министерство обороны США намерено заключить с Японией контракт на поставку четырех противоракет SM-3 на общую сумму 133,3 миллиона долларов. Соответствующее уведомление Пентагон направил во вторник в Конгресс, передает ТАСС.

В заявлении оборонного ведомства подчеркивается, что госдепартамент не возражает против продажи Токио такого рода вооружений.

"Предполагаемая сделка будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность союзника, который играет важную роль в усилиях по обеспечению политической стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отметили в Пентагоне.

Минобороны США обязано уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим государствам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, однако это происходит крайне редко.