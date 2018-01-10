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10.01.2018, 12:31
Текст: Алексей Моисеев

Легкие и скоростные: новейшие катера поступают на вооружение ВС РФ

Части инженерных войск сухопутных войск России начали получать современные многофункциональные речные катера ИДК. Данная техника станет незаменимой в ходе выполнения боевых и учебных задач по преодолению водных преград, ведению разведки, транспортировке десанта и различных грузов.

Фото: Алексей Моисеев

Новинка отечественной оборонной промышленности имеет легкий и в тоже время прочный сварной алюминиевый корпус. Его длина - 5,8 м, ширина - 2,25 м, осадка средняя - не более 0,4 м.

Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
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На катере установлен дизельный двигатель мощностью 170 л. с. При собственной массе в 2 тонны он способен перевозить до тонны груза или до 8 десантников. Максимальная скорость ИДК достигает 50 км/ч, при этом она остается неизменной даже при загрузке на 50 процентов.

Высокая скорость и большое количество мест для десанта позволяют использовать ИДК для переправы личного состава подразделений через водные преграды и эвакуации раненых бойцов.

Для огневой поддержки и самообороны возможен монтаж пулеметного вооружения.

Фото: Алексей Моисеев

Катер предназначен и для обслуживания речных застав, инженерной разведки водных преград и обеспечения водолазных спусков при выполнении подводных работ.

ИДК был представлен на проводившихся в России оружейных выставках, в том числе на международном военно-техническом форуме "Армия -2017", где получил высокую оценку и российских, и зарубежных специалистов.

Фото: Алексей Моисеев

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