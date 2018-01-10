Небензя призвал международную коалицию заняться восстановлением Ракки

Международная коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ) должна заняться восстановлением сирийского города Ракка после его освобождения. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Думаю, что те, кто боролись там с ИГИЛ, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идет очень медленно. И мы об этом заявили", - сказал высокопоставленный российский дипломат по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по ситуации в Ракке, созванных по инициативе РФ.

По словам Небензи, выступивший с докладом представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов не дал "полной оценки ситуации в Ракке". "Но мы понимаем причины этого и призываем УКГВ провести такую оценку", - сказал постпред России.

Он добавил, что "гуманитарная ситуация в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит".