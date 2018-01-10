Песков ответил на вопрос о площади перед посольством РФ в Вашингтоне

В Кремле ответили на вопрос о переименовании площади у российского посольства в Вашингтоне.

"Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь то, что это, безусловно, прерогатива городских властей на фоне того, что состояние отношений двусторонних между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, когда его попросили оценить такие действия и возможность симметричного ответа Москвы.

Напомним, что городской совет Вашингтона одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством РФ в площадь Бориса Немцова.