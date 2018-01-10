При крушении лодки у берегов Ливии утонули 50 беженцев

У берегов Ливии затонула лодка, на борту которой находились беженцы. Как сообщает РИА Новости, спасти удалось только 16 пассажиров.

По словам выживших, в результате крушения погибли не менее 50 человек. Всего же за последние три дня ливийским властям удалось спасти около 700 человек. В минувшую субботу жертвами первого в этом году крушения стали 64 человека.

Борьба с нелегальной миграцией и контроль перевозки беженцев из Африки по Средиземному морю является одной из приоритетных задач властей Италии. Благодаря принятым мерам число прибывших в страну мигрантов в прошлом году сократилось на 34 процента, составив 119 тысяч человек.