Пожар в здании "Физтехпарка" в Москве потушен

Возгорание в здании "Физтехпарка" в Москве ликвидировано. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб столицы.

"В ходе тушения возгорания были спасены шесть человек, один из них пострадал", - сказал он.

Очаг возгорания находился на втором этаже здания. Произошло частичное обрушение вентиляционных коробов. Пожар тушили по 2-му номеру сложности.

"Физтехпарк" - это технопарк в сфере высоких технологий, созданный при поддержке министерства связи и массовых коммуникаций РФ и московского правительства с целью наладить взаимодействие своих компаний-резидентов со студентами и выпускниками ведущих технических вузов страны.