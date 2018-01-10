Камчатские школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

Новости

Украинский певец примет участие в белорусском отборе на "Евровидение" 11:50
Военных на юге РФ научат выживать в экстремальных условиях 11:50
В Курске завели дело о ДТП с тремя погибшими 11:48
Названы самые популярные курорты РФ в новогодние каникулы 11:47
Новак: Россия в декабре перевыполнила план по сокращению нефтедобычи 11:45
В Молдавии ограничили вещание российских каналов 11:42
В Оренбуржье двухлетняя девочка насмерть замерзла во дворе дома 11:42
"Ангарскому маньяку" огласили обвинение 11:41
На станциях МЦК откроют магазины и рестораны 11:40
Ридли Скотт сделает сериал про гениального ученого-оккультиста 11:32
Власти Тюмени помогут жителям сгоревшей девятиэтажки 11:26
Строительство "экстремально большого телескопа" показали на видео 11:22
Во Владивостоке впервые пройдет военно-морской салон 11:14
В Чечне при взрыве газа в теплице пострадали пять человек 11:12
Владимир Чижов: Для восстановления Сирии нужна помощь ЕС 11:02
Фото: в Финляндии открыли ледяной отель для фанатов "Игры престолов" 10:55
Ридли Скотт намерен снять продолжение "Бегущего по лезвию 2049" 10:44
В Волгограде завершено расследование дела о серийном педофиле 10:42
На Сокольнической линии метро Москвы запустили восьмивагонные составы 10:38
Более двух тысяч детей родились в Москве с начала года 10:35
В Москве прошла эвакуация на Киевском и Ярославском вокзалах 10:33
Лотерея не спасла хакасскую управляющую компанию от банкротства 10:22
Снайперов обучат сбивать беспилотники 10:21
Роспортебнадзор назвал, на что чаще жалуются пользователи такси 10:12
Под Курском в ДТП погибли три пассажира микроавтобуса 10:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Снайперов обучат сбивать беспилотники
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
Задайте вопрос главе МЧС Владимиру Пучкову
10.01.2018 08:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатские школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

Текст: Юлия Гарднер

Четыре школьницы из камчатского села Усть-Большерецк спасли своего одноклассника, который провалился под лед. Это произошло 4 января, но известно об отважном поступке девочек стало лишь накануне, сообщает региональный главк МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области
Под Новосибирском школьник спас тонущего деда

Пятиклассники катались с горки, которая расположена рядом с рекой Амчигача. Мальчик съехал со склона, выкатился на лед и, не сумев затормозить, провалился в полынью.

Школьницы бросились на помощь сверстнику.

- Одноклассник с головой ушел под воду, но вынырнул, его течением стало нести, а ледянка сразу утонула, - приводятся в сообщении слова одной из девочек.

Рискуя провалиться в воду, дети пытались помочь мальчику выбраться на сушу. Но сделать это удалось, лишь когда одна из одноклассниц протянула ему свою ледянку. Ребенок ухватился за нее и был вытащен из воды совместными усилиями девочек. Те сняли с него мокрый пуховик, дали теплые варежки и проводили до дома.

Подчеркивается, что юные героини будут представлены к ведомственным наградам.

Главное сегодня

Правительство утвердило правила господдержки для семей с детьми
Посольство РФ в США предостерегло Вашингтон от вмешательства в выборы
Угрожавшие объектам РФ в Сирии дроны запустили из зоны деэскалации
В SpaceX опровергли информацию о нештатной работе Falcon 9
СМИ: Посол РФ вызван в МИД Турции из-за ситуации в Сирии