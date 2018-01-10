Камчатские школьницы спасли провалившегося под лед одноклассника

Четыре школьницы из камчатского села Усть-Большерецк спасли своего одноклассника, который провалился под лед. Это произошло 4 января, но известно об отважном поступке девочек стало лишь накануне, сообщает региональный главк МЧС.

Пятиклассники катались с горки, которая расположена рядом с рекой Амчигача. Мальчик съехал со склона, выкатился на лед и, не сумев затормозить, провалился в полынью.

Школьницы бросились на помощь сверстнику.

- Одноклассник с головой ушел под воду, но вынырнул, его течением стало нести, а ледянка сразу утонула, - приводятся в сообщении слова одной из девочек.

Рискуя провалиться в воду, дети пытались помочь мальчику выбраться на сушу. Но сделать это удалось, лишь когда одна из одноклассниц протянула ему свою ледянку. Ребенок ухватился за нее и был вытащен из воды совместными усилиями девочек. Те сняли с него мокрый пуховик, дали теплые варежки и проводили до дома.

Подчеркивается, что юные героини будут представлены к ведомственным наградам.