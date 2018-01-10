В среду утром камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла в стратосферу - на высоту 11 километров над уровнем моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

После регистрации высоты выброса пепла для авиации установлен наивысший, красный, код опасности.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 32 километра. Пеплопадов в населенных пунктах не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.