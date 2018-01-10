На Камчатке девочка сломала позвоночник на батуте

Уголовное дело возбудили следователи Петропавловска-Камчатского после трагедии, произошедшей в одном из батутных залов города.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, в октябре прошлого года девятилетняя девочка, прыгавшая на батутах, получила тяжелые травмы. Выполняя сложные акробатические трюки без разрешения и присмотра инструктора, она упала и получила переломы шейного и грудных позвонков.

Расследование ведется по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.