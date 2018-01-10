На Сахалине из снежного плена освободили десятки автомобилей

Из-за мощного циклона у села Фирсово Долинского района Сахалинской области оказались заблокированными в снежных заносах высотой до трех метров около 50 автомобилей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, автоколонну удалось освободить, вскоре она двинется на юг.

Только для того, чтобы добраться из Южно-Сахалинска, спасателям, двигавшимся на четырех автомобилях повышенной проходимости в сопровождении снегоуборочной техники, потребовалось шесть часов.

Периодически в условиях нулевой видимости и ураганного ветра спецмашинам приходилось останавливаться и расчищать трассу от переметов. По пути следования из снега вызволялись застрявшие автомобили, которые ехали с севера на юг острова. В общей сложности сотрудники Сахалинского поисково-спасательного отряда имени Полякова помогли выбраться из снега 20 с лишним грузовым и легковым машинам.

- Около 15 автомобилей, которые ехали в северном направлении, благополучно добрались до Взморья и пережидают там непогоду. Вскоре начнем пропуск колонны примерно из 50 машин на юг. Но регулярное движение автотранспорта на участках Стародубское - Макаров и Арсентьевка - Ильинское по-прежнему закрыто. Работает снегоуборочная техника, при этом расчищенные дороги в считанные минуты вновь заметает, - приводятся в сообщении слова начальника ГУ МЧС РФ по Сахалинской области Дениса Ильинова.

По словам губернатора области Олега Кожемяко, который также прибыл на место, автомобилисты могут переждать непогоду в селах Стародубское и Взморье, где открыты пункты временного размещения. Там есть вода, еда и теплые вещи.

Сейчас Сахалин находится под воздействием сильного снежного циклона, который принес в южные районы области сильный, местами очень сильный снег, ветер с порывами более 20 метров в секунду, метель. По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 января, непогода придет на Курильские острова.

Как напоминает региональный Главк МЧС, со второй половины дня 9 января до улучшения погодных условий приостановлено движение автобусов из Южно-Сахалинска в Поронайск, Углегорск, Макаров, Невельск, Аниву, Корсаков, Долинск, Холмск, Синегорск и в обратном направлении. Спасатели обратились к жителям с просьбой воздержаться от поездок в этих направлениях.