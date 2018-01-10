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10.01.2018, 12:37
Текст: Дмитрий Григорьев

В Приморье армейская авиация получила новые "Терминаторы"

Авиаполк армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированный в Приморье, получил на вооружение 5 новых транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и один Ми-8АМТШ-В. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Экипажи новых боевых машин совершили перелет протяженностью более 2 тысяч километров с Улан-Удэнского авиационного завода к месту постоянной дислокации.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" предназначены для транспортировки личного состава, а также различных грузов внутри кабины и на внешней подвеске. Они могут применяться и для проведения спасательных операций, а также нести на себе различное вооружение.

Модернизированная версия вертолета получила усиленную бронезащиту из облегченной металлокерамической брони.

Кроме того, на машинах установлены новые комплексы авионики. Они включают в себя метеорадар, очки ночного видения пилота, аппаратуру спутниковой навигации и инфракрасную аппаратуру.

Комплексы обороны этих боевых машин состоят из системы отстрела ловушек АСО-2В и экранно-выхлопных устройств.

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