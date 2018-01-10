В Приморье проверят зоопарк после нападения леопарда на ребенка

Уссурийская городская прокуратура организовала проверку зоопарка в селе Борисовка, где леопард ранил двухлетнего мальчика.

Как сообщает ведомство, его сотрудники на месте дадут оценку тому, насколько принятые руководством зверница меры безопасности соответствуют требованиям действующего законодательства, в том числе правилам техники безопасности и производственной санитарии. В частности, представители надзорного органа оценят надежность защитных устройств, отделяющих посетителей от животных.

Напомним, что недавно в зоопарке пострадал двухлетний мальчик. Семья из Арсеньева с двумя детьми приехала туда на экскурсию. В момент, когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший остался без присмотра у клетки с леопардом. Он подошел поближе, и зверь схватил его лапами за голову. Мальчика доставили в больницу с рваными ранами и укусами.

Полицейские привлекли родителей ребенка к административной ответственности по статье КоАП "Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних".

Как отметили в зоопарке, на его территории установлены многочисленные таблички с предупреждениями и правилами присмотра за детьми, на входе висит соответствующий баннер, предупреждения написаны на билетах. Теперь там установят дополнительные таблички, а также усилят ограждение по периметру клетки с хищником, чтобы даже самые маленькие дети не смогли подойти близко. Ранее подобных случаев в зоопарке не было.