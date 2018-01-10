В Барнауле проверят законность выселения жильцов из подвала детсада

Следственные органы Алтайского края инициировали проверку по сообщению СМИ о незаконном выселении нескольких семей, проживающих в Барнауле в подвале детского сада.

- Три семьи вынуждены проживать в нежилом помещении - в подвале административного здания по улице Червонная, где сейчас расположены детский сад и оздоровительный клуб, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Ольга Чеснокова. - Семьи имеют регистрацию по данному адресу и живут там много лет. Подвал не пригоден для проживания, однако у людей нет возможности переселиться в другое жилье. Они вынуждены терпеть периодическое отключение электроэнергии и другие неудобства.

В ведомстве намерены выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые предпочли просто выселить людей на улицу, а не решать их жилищную проблему.

При этом, как отметила Ольга Чеснокова, у одной из семей есть решение Верховного суда РФ о том, что выселить их из подвала можно только с предоставлением жилья, пригодного для проживания.