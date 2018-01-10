70 поселкам Дагестана вернули электричество

Энергетики в Дагестане завершили аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач и вернули свет в 70 населенных пунктах. Как сообщала "РГ", из-за снегопада и сильного ветра специалисты были вынуждены за последние двое суток отключить от электричества примерно 16,3 тысячи человек.

Отключенная мощность в результате мелких обрывов проводов первоначально составила восемь мегаватт. К аварийно-восстановительным работам в срочном порядке привлекли 19 монтажных бригад, которые "выключали" линии электропередач во избежание технических аварий.

Восстановительные работы начались сегодня утром. К часу дня энергетики подали в сеть один мегаватт мощности, а в 14.30 полностью запитали всех потребителей.

Синоптики обещают, что сильный ветер как минимум на несколько дней прекратился, однако мощный снегопад ожидается в некоторых горных районах республики.