ЧФ сообщил о столкновении корабля с сухогрузом в Эгейском море

на Черноморском флоте сообщили о столкновении большого десантного корабля "Ямал" с сухогрузом в Эгейском море. В результате аварии никто не пострадал, сказал сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев. Фотографии БДК с вмятинами по левому борту появились в соцсетях.

Инцидент произошел еще 30 декабря около семи утра в проливе Карпатос.

- При прохождении пролива Карпатос (9-10 миль южнее острова Родос) сухогруз "Орка-2" под флагом Сьерра-Леоне, осуществляющий переход из Египта в Турцию, совершил столкновение с БДК "Ямал", следовавшим в Севастополь из Средиземного моря, - сообщил Трухачев.

Он отметил, что после столкновения корабли остались на ходу и продолжили движение в пункты назначения. Виновником инцидента стал сухогруз "Орка-2", который нарушил Международные правила предупреждения столкновений судов в море (МППСС-72). Судно следовало параллельным курсом и начало обгон российского корабля по левому борту. Его капитан, не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.

Представитель ЧФ добавил, что российская сторона составила нотариально заверенное заявление о морском протесте, в котором изложены обстоятельства инцидента, чтобы потребовать у виновника возместить нанесенный ущерб.