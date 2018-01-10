В Новочеркасске пять подростков пострадали в ДТП

В Новочеркасске произошла авария на улице Трамвайной. Автомобиль Mazda, за рулем которого, по мнению полицейских, находился нетрезвый 17-летний парень, врезался в маршрутку.

- По предварительным данным, водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Hyundai County, - сообщили в пресс-центре главного управления МВД по Ростовской области.

В салоне легкового автомобиля было четверо пассажиров - подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Все, включая водителя, получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.