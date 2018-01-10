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10.01.2018 07:43

Сергей Данкверт: В молоке обнаружены антибиотики

Текст: Сергей Куликов
Россельхознадзор проводит проверку молочных предприятий, в продукции которых были обнаружены антибиотики.

Виновные, будь то иностранные или отечественные компании, обязательно понесут за это ответственность, сообщил в интервью "Российской газете" глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

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"Уже сейчас понятно, что имели место попытки скрыть факты поступления в продажу молока с антибиотиками, - заявил он. - При этом возвратов небезопасного сырья с предприятия не фиксировалось". А речь идет о здоровье наших граждан.

Глобальные иностранные компании, продолжает Данкверт, производя продукцию из дешевого и далеко не всегда безопасного сырья, не дают развиваться добропорядочным отечественным компаниям. При этом иностранные гиганты придают любым проблемам, возникшим с их продукцией, политический окрас. Это откровенное вмешательство в работу государственных органов власти страны, говорит Данкверт, в тех же США никто не позволил бы российской компании вести себя таким образом.

Фото: depositphotos.com
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"Наши приоритеты расставлены четко, мы опираемся в своей работе на закон, и, если компания, российская или иностранная, нарушает закон, значит, она должна понести за это ответственность, - отметил Сергей Данкверт. - При этом все говорят только о двух больших иностранных компаниях. Но в минувшем году мы проверяли и нашли массу нарушений в работе и отечественных компаний. Небезопасную продукцию Россельхознадзор не допустил на прилавки. Удивительно, что об этом не говорят".

Полностью интервью с главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 11 января.

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