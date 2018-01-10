СМИ: В Белом доме думали о выводе части войск из Прибалтики

В США с целью улучшения отношений с Россией рассматривали возможность вывода части американских войск из Восточной Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Daily Beast.

"В начале правления (президента США Дональда) Трампа высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности Белого дома предлагал вывести часть американских войск из Восточной Европы в качестве инициативы по новым отношениям с (президентом РФ) Владимиром Путиным", - цитирует агентство фрагмент статьи.

Этим чиновником, как пишет Daily Beast, был заместитель помощника президента США по стратегическому планированию Кевин Харрингтон. Он озвучил свою инициативу в феврале прошлого года (Трамп стал президентом в январе).

Белый дом пока не прокомментировал эту информацию.