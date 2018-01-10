В Кремле объяснили усиление безопасности на границе с Украиной

Провокации на российско-украинской границе в районе Крыма продолжаются и Россия принимает меры по обеспечению своей безопасности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о развертывании систем С-400 на полуострове.

"Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и диверсионная деятельность", - сказал представитель Кремля, напомнив о вскрытых ранее фактах.

"Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", - подчеркнул Песков.