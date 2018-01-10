В новогодние праздники поймали более 11 тысяч пьяных водителей

В период новогодних праздников в России поймали более 11,5 тысячи водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

Кроме того, в это же время случилось более 3,2 тысячи ДТП, в которых погибли 509 и ранены около 4,5 тысячи человек.

Каждое двенадцатое (8,5%) из этих происшествий произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения либо имевших его признаки, но отказавшихся от медосвидетельствования.

Регулярные мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения продолжатся во всех регионах страны и после праздников. Как сообщили в Госавтоинспекции, по-прежнему будет широко применяться практика массовых проверок водителей на состояние опьянения, особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах.