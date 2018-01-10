В США напали на Харви Вайнштейна

На американского продюсера Харви Вайнштейна, попавшего недавно в центр сексуального скандала, напали в пригороде Финикса (штат Аризона). Как сообщает Hollywood Reporter, неизвестный обвинил его в недопустимом поведении по отношению к женщинам и дважды ударил по лицу. Инцидент произошел во вторник в ресторане, где Вайнштейн ужинал вместе со своим консультантом.

В заведении отказались комментировать произошедшее. По некоторым данным, нападавший сначала хотел сфотографироваться с продюсером, поскольку любит его фильмы, но получил отказ. Затем он попросил своего товарища вести видеосъемку на телефон и напал на Вайнштейна. Эта запись в итоге попала в руки журналистов.

В полиции отметили, что знают об этом инциденте, однако расследование не проводится, так как она не получала от продюсера заявления о нападении.

В центр сексуального скандала Вайнштейн попал в начале октября. С обвинениями в домогательствах в адрес известного американского продюсера выступили уже около 50 женщин. Громкий скандал вынудил Вайнштейна уйти в отставку из совета директоров его продюсерской компании Weinstein Company. Он был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", а также из Гильдии продюсеров Америки.