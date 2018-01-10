За минувшие сутки в индийском Уттар-Прадеш от холода погибли 40 человек

В индийском штате Уттар-Прадеш уже несколько дней наблюдаются аномальные холода несмотря на солнечную погоду. За последние сутки от низких температур скончались 40 человек, а общее число погибших, начиная с 5 января, достигло 143 человек. Об этом сообщает газета The Hans India.

Издание отмечает, что температура в некоторых районах опускалась до 2,9 градуса Цельсия. В некоторых регионах из-за столкновения воздушных фронтов и влажности также образовался сильный туман, который снизил видимость до 15-20 метров.

В связи с этим в железнодорожном сообщении произошли серьезные задержки, а отправка некоторых поездов была отменена. Также возросло количество ДТП, жертвами которых стали, по меньшей мере, 3 человека.

Принимая во внимание аномальные погодные условия, власти штата раздают теплые одеяла и одежду, разрешают разведение костров и создают ночлежки. Одновременно отменены занятия в школах. Региональное метеорологическое бюро прогнозирует, что чрезмерные холода продлятся еще несколько дней, а с понедельника придет потепление.