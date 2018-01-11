Американец в течение 13 лет следил за тысячами людей через компьютеры

Житель Огайо Филлип Дурачински в течение 13 лет следил за тысячами людей через зараженные компьютеры и пользовался программой слежения. Хакер разработал вирус Fruitfly, с помощью которого контролировал зараженные компьютеры. Программа позволяла ему делать скриншоты с экранов и перехватывать данные клавиатуры, удаленно включать камеры и микрофоны.

Хакер воровал личные данные жертв, включая банковские, налоговые и медицинские данные, фотографии, передает РИА Новости.

Обвиняемому грозит лишение свободы.