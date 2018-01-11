На учения в Литву прилетят стратегические бомбардировщики США

В учениях в Литве примут участие стратегические бомбардировщики США, способные нести ядерное оружие. Об этом 11 января сообщает "Интерфакс".

Согласно информации агентства, в состав 5-го крыла бомбардировщиков, базирующихся на базе ВВС США в штате Северная Дакота, входят только стратегические бомбардировщики B-52H. Между тем, ранее 11 января посольство США в Вильнюсе заявило, что именно бомбардировщики ВВС США из 5-го крыла примут участие в учениях в Литве. При этом дипломаты не уточнили, какие именно типы самолетов прилетят в прибалтийскую страну. Сейчас три самолета находятся в Великобритании. 9 января один из них уже совершил полет над южной частью Балтийского моря

Учения в Литве должны пройти на этой неделе в районе полигона Казлу-Руда, располагающегося в 40 километрах от границы с Калининградским эксклавом.