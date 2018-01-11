Пилоты Союзного государства сохранили лидерские амбиции на "Дакаре"

Уже десять лет название столицы африканского Сенегала - Дакара - в самом начале года на две недели перемещается на лентах мировых агентств по другую сторону Атлантики - в страны Южной Америки, где наравне с несравненным футболом огромный зрительский интерес вызывает и захватывающий ралли-марафон мирового автопрома - Дакар. Его участники в этом году должны преодолеть около девяти тысяч километров по территории Перу, Боливии и Аргентины.

И после пятого этапа ралли "Дакар", который закончился поздно вечером 10 января, среди мастеров в классе грузовиков, лидером второй раз подряд признан россиянин Эдуард Николаев из команды "КАМАЗ-Мастер". Второе место досталось тоже пилоту из Союзного государства - белорусскому гонщику "МАЗ-СПОРТавто" Сергею Вязовичу, сообщает официальный сайт ралли-рейда.

На этот раз организаторы предусмотрели для гонщиков два разных, отличных друг от друга маршрута. Мотоциклисты и квадроциклисты должны были осилить 770 километров. Внедорожникам и грузовикам предстояла дорога длиннее: в 932 километра.

Путь к победе, как известно, не всегда усыпан лепестками роз, чаще - ее шипами. Буквально на первых километров машина Николаева чуть не перевернулась в песках, упав на одной из дюн на бок. Правда, через пять минут россиянин продолжил заезд - помог один из его соперников. Но главным соперником россиянина на этом этапе стал лидер "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович, который в какой-то момент даже опередил Эдуарда. Пилоту из Набережных Челнов удалось вырвать победу уже на финальных отрезках трассы.

Официальный сайт ралли Дакара принес сегодня и грустную новость: на 44-м километре трассы для мастеров квадроциклов россиянин Сергей Карякин - победитель Дакара прошлого года - потерпел аварию и не смог вторично отстоять чемпионский титул. "Всем привет! Сегодня в начале спецучастка гонка для меня, к большому сожалению, закончена… При прохождении трассы сломал руку! Извините, что не смог порадовать вас, друзья, на финише в Аргентине, обидно до слез!", - цитирует слова Карякина его официальная страница в "Facebook".

Драматически складывалась состязательная борьба и у пилотов внедорожников. Победителем по его итогам стал французский гонщик Стефан Петерансель. А его соотечественнику Себастьяну Лебу фортуна упорно отказывалась улыбаться. Спортсмен дважды зарывался в дюнах. Первый раз вынужденная остановка стоила ему менее 30 минут. А вот из очередного капкана он выбирался значительно дольше. И как результат: на первой контрольной точке Леб проигрывал Стефану Петеранселю без малого три часа. Наверстать упущенное время было уже не реально.

Высокое мастерство и хладнокровие привело к победе еще одного из наиболее именитых гонщиков - Хоан Барреда Борта, который одержал на пятом этапе победу в классе мотоциклов. Для испанца это уже 20-я победа в ралли-марафонах "Дакар" за последние семь лет.

Следующий этап ралли стартует 11 января. Пилотам трансконтинентального марафона предстоит отправиться в столицу Боливии Ла-Пас.

