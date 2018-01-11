На салатовой ветке метро восстановлено движение поездов

На Люблинско-Дмитровской линии метро восстановлено движение поездов. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter подземки.

17:47–17:59 Люблинско-Дмитровская линия. Центральный участок. Были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 января 2018 г.

Перебои с движением наблюдались на центральной части линии. В течение некоторого времени поезда ходили здесь с увеличенными интервалами. По информации метрополитена, это было связано с техническими причинами.