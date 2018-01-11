В центре Москвы сгорел итальянский ресторан

В одном из ресторанов в центре Москвы произошел пожар, площадь которого составила 200 квадратных метров. Информация о возгорании в одноэтажном здании по адресу Большой Саввинский переулок,11 поступила в МЧС глубокой ночью.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы в 04:54 пожар локализовали, а в 05:01 - потушили. Сейчас пожарно-спасательные подразделения производят проливку и разборку горящих конструкций.

Как пишет ТАСС, от огня пострадал ресторан "Piazza Italianо". В момент ЧП посетителей в нем не было, медицинская помощь никому не потребовалась.