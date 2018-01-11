В Москве угнали фургон со спортивными костюмами на 120 тысяч рублей

На западе Москвы угнали фургон со спортивными костюмами, сообщает m24.ru.

Инцидент произошел в среду, 10 января, возле дома №17 на Родниковой улице: автомобиль неустановленной марки спровоцировал ДТП с фургоном Peugeot. Из машины выбежали двое мужчин, брызнули водителю фургона в лицо из газового баллончика, завладели транспортным средством и уехали на нем.

Позже угнанный фургон был обнаружен, однако товара в нем не оказалось. В автомобиле находились спортивные костюмы на сумму около 120 тысяч рублей.