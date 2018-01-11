В Подмосковье мужчину задержали за изнасилование дочери

В Московской области 38-летнего мужчину задержали за изнасилование собственной дочери. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, преступления совершались в Подмосковье и в Санкт-Петербурге.

Уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ "Изнасилование" против предполагаемого педофила возбудил следственный отдел по Серпухову. По версии правоохранителей, в первый раз местный житель надругался над малолетней в период с 2014 по 2016 год в Серпуховском районе. А в дальнейшем преступления совершались уже в Санкт-Петербурге до конца прошлого года.

На допросе подозреваемый во всем признался. Сейчас сбор доказательств продолжается. В ближайшее время задержанный предстанет перед судом: правоохранители настаивают на его аресте на время следствия.