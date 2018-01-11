Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела

Оригинальный способ защиты своего клиента выбрал один из столичных юристов. Он попросту решил уничтожить некоторые материалы, которые уже были подшиты в деле в суде.

Инцидент произошел еще в конце декабря, однако известно стало только когда полиция возбудила уголовное дело в отношении этого отчаянного защитника.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в местное отделение обратилась помощница мирового судьи. Она написала заявление о вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Было установлено, что 40-летний москвич, оказывающий юридическую помощь 30-летней москвичке, пришел в суд ознакомиться с материалами дела. В отношении девушки было возбужденно административное дело по статье 12.8 Кодекса об административных нарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

Помощница мирового судьи принесла ему дело в кабинет судьи, где юрист и стал с ним знакомиться. Правда, очень необычным способом. На глазах у помощницы он вырвал из дела протокол направления гражданки на медицинское освидетельствование, а также чек с результатами замера выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Изумленная помощница подняла тревогу. На ее зов тут же прибежал судебный пристав, однако он застал лишь финальную часть знакомства с документами: юрист их просто съел. Всухомятку и не закусывая.

На место происшествия была вызвана полиция. Подозреваемый в уничтожении документов был задержан.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 294 Уголовного кодекса "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Надо сказать, что эта статья предусматривает довольно суровую ответственность. За подобный аппетит грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Сейчас в отношении юриста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кстати, девушка решением мирового судьи того же участка лишена права управления на 1 год 8 месяцев. Копии уничтоженных документов предоставили сотрудники ГИБДД.