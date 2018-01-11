Новости

Путин назвал условия решения корейского кризиса 20:35
Лифтбек Skoda Rapid стал бестселлером марки в России в 2017 году 20:02
Соколов: Пассажиры поедут по МЦД во второй половине 2019 года 19:50
Владимир Путин приехал в "КП" 19:20
Онищенко призвал праздновать Новый год по советской системе 19:18
В Рыбинске запустят производство морских газотурбинных двигателей 19:05
На Украине проверят телеканалы за показ "подрывных" советских комедий 18:55
Сборная Запада выиграла Кубок Вызова МХЛ 18:41
На салатовой ветке метро восстановлено движение поездов 18:34
На учения в Литву прилетят стратегические бомбардировщики США 18:32
В Рыбинске затопило набережную Волги 18:30
Турция упрекнула США в "подрыве мира" в Сирии 18:30
На развитие аэропортов Дальнего Востока выделили 2,2 млрд рублей 18:27
ЦИК: Избирательные счета открыли 16 кандидатов в президенты РФ 18:25
Возмутивший сенаторов учебник истории проверят эксперты РАН 18:23
Украинец разобрал отопление в доме из-за "российского газа" 18:21
Лидер КНР предостерег китайских коммунистов против гедонизма 18:16
Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела 18:13
В Калужской области задержан подозреваемый в похищении ребенка 18:10
Минтранс: На субсидирование полетов выделили около 7,2 млрд рублей 18:08
Туристы стали меньше ездить в США 18:01
В Москве угнали фургон со спортивными костюмами на 120 тысяч рублей 17:55
Пять студенток обвинили Джеймса Франко в сексуальной эксплуатации 17:55
В Подмосковье появились три новых праздника 17:55
В Краснодаре суд рассмотрит дело об избиении детей 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
Павел Крашенинников: Новые законы ужесточат наказание за терроризм
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
18 января в "РГ" пройдет презентация новой книги Валерия Выжутовича
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
Кому отказывают в назначении страховой пенсии
11.01.2018 18:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Защитник нетрезвой девушки-водителя съел документы дела

Текст: Владимир Баршев

Оригинальный способ защиты своего клиента выбрал один из столичных юристов. Он попросту решил уничтожить некоторые материалы, которые уже были подшиты в деле в суде.

Инцидент произошел еще в конце декабря, однако известно стало только когда полиция возбудила уголовное дело в отношении этого отчаянного защитника.

Фото: Александр Корольков/РГ
Для адвокатов разработают стандарты работы в уголовных делах

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в местное отделение обратилась помощница мирового судьи. Она написала заявление о вмешательстве в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.

Было установлено, что 40-летний москвич, оказывающий юридическую помощь 30-летней москвичке, пришел в суд ознакомиться с материалами дела. В отношении девушки было возбужденно административное дело по статье 12.8 Кодекса об административных нарушениях "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения".

Помощница мирового судьи принесла ему дело в кабинет судьи, где юрист и стал с ним знакомиться. Правда, очень необычным способом. На глазах у помощницы он вырвал из дела протокол направления гражданки на медицинское освидетельствование, а также чек с результатами замера выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя. Изумленная помощница подняла тревогу. На ее зов тут же прибежал судебный пристав, однако он застал лишь финальную часть знакомства с документами: юрист их просто съел. Всухомятку и не закусывая.

На место происшествия была вызвана полиция. Подозреваемый в уничтожении документов был задержан.

Отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 294 Уголовного кодекса "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования". Надо сказать, что эта статья предусматривает довольно суровую ответственность. За подобный аппетит грозит наказание от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

Сейчас в отношении юриста избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кстати, девушка решением мирового судьи того же участка лишена права управления на 1 год 8 месяцев. Копии уничтоженных документов предоставили сотрудники ГИБДД.

Главное сегодня

Владимир Путин приехал в "КП"
В Госдуме предупредили об атаке дронов Украины на Крым
Минфин объявил о рекордном объеме покупки валюты
Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ
Из-за скандала с VIP-камерами уволен замначальника "Матросской тишины"