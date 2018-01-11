В Пензенской области установили причины гибели школьницы на сцене

СУ СК по Пензенской области инициировал доследственную проверку по факту смерти 14-летней школьницы во время репетиции новогоднего утренника.

Трагедия произошла в Земетчинском районе, в селе Кириллово перед новогодними каникулами. Но огласку произошедшее получило после вмешательства следователей.

- По предварительным данным, 28 декабря в школе проводилась репетиция к празднованию Нового года. Во время демонстрации номера на сцене внезапно упала одна из участниц. Школьница 2003 года рождения умерла по пути в больницу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть девочки наступила в результате внезапной сердечной недостаточности.

Проверка установит обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.