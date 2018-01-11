В Уфе двухэтажный дом снесли в отсутствие хозяев

В Уфе снесли жилой двухэтажный дом, когда хозяев не было дома. Погребенными под развалинами оказались вещи и мебель нескольких семей.

- Приехал из командировки, а дома нет. Кто снес - неизвестно. Подали заявление в правоохранительные органы. Наш дом признан аварийным, но людей еще не расселили, - рассказал житель разрушенного барака Фардат Шайнуров.

Случаем заинтересовался следственный комитет РБ.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются лица , причастные к сносу. После проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе следкома по РБ.

Мэрия Уфы не взяла на себя ответственность за снос аварийного дома .