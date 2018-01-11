Из горящего дома в центре Петербурга эвакуировали 30 человек

В центре Петербурга загорелся жилой дом. Как сообщили "РГ" в пресс-службе городского ГУ МЧС, пожар вспыхнул в доме 18 по Кавалергардской улице, расположенной на полпути от Таврического сада к Смольному.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 10.38. Горела трехкомнатная квартира на шестом этаже. Из 90 квадратных метров общей площади выгорело 40.

Пожарные эвакуировали 30 жителей дома, в том числе спасли двоих взрослых и семилетнюю девочку с горящего этажа. Пострадавших нет.

Пожар локализовали примерно через час - к 11.30. В настоящее время огнеборцы занимаются проливкой и разборкой конструкций здания. Задействовано 20 пожарных и четыре спецмашины.