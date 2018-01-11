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11.01.2018 17:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Заполярье завели дело на пьяного угонщика бронетранспортера

Текст: Алексей Васильев (Мурманская область)

Полицейские города Апатиты Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, протаранившего витрину продуктового магазина на угнанном гусеничном бронетранспортере.

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Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, инцидент произошел накануне в половине девятого утра. 29-летний гражданин будучи сильно пьян залез в бронированный тягач, припаркованный возле автошколы - на нем инструкторы обучают желающих получить специальность механика-водителя.

Заведя бронемашину, мужчина решил съездить в магазин - и отправился прямо через лес. Подъезжая к универсаму, он смял багажник попавшейся на пути Daewoo Nexia, а потом капотом высадил витрину. Как показывает запись с камеры видеонаблюдения, он вылез из люка, схватил поваленную искусственную елку и отодрал от нее игрушечную собаку, после чего отправился в отдел бакалеи и схватил бутылку вина.

Сев в угнанный тягач, он отъехал и снова бросился на таран витрины - правда, на сей раз безуспешно. Вскоре его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Сопротивления он не оказывал, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

- Устанавливается сумма причиненного магазину ущерба, по результатам проверки будет принято решение о привлечении к административной ответственности, - отметили в региональном главке. - Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности по статье "Кража" в связи с попыткой хищения спиртного из магазина.

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