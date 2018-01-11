В отношении экс-главы Туапсе возбудили дело о взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении теперь уже бывшего главы Туапсе и его знакомого по подозрению в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве (часть 6 статьи 290, часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

- По версии следствия, в июне минувшего года частный инвестор через знакомого обратился к чиновнику за помощью в поиске земельного участка, необходимого для строительства многоквартирного дома, - рассказали в ведомстве. - Чиновник же пообещал поспособствовать принятию администрацией решения о признании одного из жилых домов муниципального жилого фонда аварийным и подлежащим сносу. Плюс заверил, что аукцион на право заключения договора строительства жилого комплекса обязательно выиграет юрлицо, подконтрольные инвестору. Сделать это он обещал за вознаграждение в семь миллионов рублей.

Передавать деньги предполагалось через посредника. По данным правоохранителей, 7 декабря во время передачи части суммы злоумышленники были задержаны.