Трамп признал, что "лучше сотрудничать с Россией"

О необходимости сотрудничать с Россией заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", - передает РИА Новости заявление главы Белого дома.

Но он признал при этом и наличие противоречий в политике двух стран.

"Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии, - объявил Трамп. - Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться".